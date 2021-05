Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 4. und 12. Mai den Eingangsbereich der Markuskirche in Oggersheim (Schillerstraße) mit Farbe beschmiert. Zu sehen ist laut Polizei ein Schriftzug mit Namen jeweils seitlich der Tür. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise telefonisch unter 0621/963-2403 entgegen.