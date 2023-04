Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Freiwillig in Lu“ steht auf dem Button, den Markus Spreckelsen an seiner Jacke trägt. „Es gibt hier sehr schöne Ecken“, hat der neue Pfarrer der Erlöserkirche schon gemerkt. Im April trat er sein neues Amt in der Gartenstadt an.

Ein wenig verwunschen wirkt der Garten rund ums Pfarrhaus. Hier und in der Kirche gleich nebenan gibt es noch viel Arbeit, bevor Spreckelsen das Pfarrhaus beziehen und die Gemeinde die