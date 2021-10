Der neue protestantische Pfarrer Markus Spreckelsen wird am Sonntag, 24. Oktober, in der Gartenstadt mit einem Einführungsgottesdienst offiziell begrüßt. Dieser beginnt um 14 Uhr in der Erlöserkirche. Spreckelsen (Jahrgang 1981) studierte Evangelische Theologie in seiner Heimatstadt Bonn, in Berlin und in Wuppertal. Für das Vikariat kam er nach Bad Kreuznach, wie das Protestantische Dekanat mitteilt. Er wechselte anschließend von der Rheinischen Landeskirche in die Pfalz. Der frisch gebackene Pfarrer war zunächst in Waldmohr (Kreis Kusel) tätig, später im Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt. Mitte April ist er ins Pfarramt Gartenstadt gewechselt. Er übernimmt die Nachfolge von Christoph Knack, der ab Sommer für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz arbeitet. Anmeldung für den Einführungsgottesdienst per E-Mail im Gemeindebüro Gartenstadt: marion.diehl@evkirchepfalz.de.