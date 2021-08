Beim 3:2-Erfolg des Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau über den ESV Ludwigshafen ist BSC-Ersatztorhüter Markus Edelmann (41) unverhofft zu seinen ersten Einsatz seit langer Zeit gekommen. Gerechnet hatte er damit nicht. Doch nach einer kurzen Phase fand er gut ins Spiel und hielt am Ende den Sieg fest.

Herr Edelmann, Daniel Jacob kam nach der Halbzeit nicht mehr aus der Kabine. Und Sie standen plötzlich zwischen den Pfosten. Was war passiert?

Daniel hat sich am Steißbein verletzt. Das ist blau angelaufen und er kann kaum laufen. Eine Auswechslung war unumgänglich. Ja, und dann hieß es, dass ich rein soll. Ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich habe mich zur Halbzeitpause aufgewärmt und dann bin ich einfach ins Spiel gegangen.

Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Pflichtspieleinsatz?

Oh, da muss ich überlegen… (überlegt lange) Das war gegen den TSV Billigheim-Ingelheim im Mai 2019 in der Liga. Es war der letzte Spieltag und die Partie endete 1:1. Billigheim-Ingenheim stand als Meister fest, und wir haben uns mit dem Punkt auf Platz sechs verbessert. Im selben Jahr habe ich noch bei der Stadtmeisterschaft in der Eberthalle gespielt.

Sind die Knochen schon etwas eingerostet oder fühlen Sie sich fit, wenn sie gebraucht werden?

Ich merke es schon. Etwas anderes zu sagen, wäre gelogen. Um im Bild zu bleiben: Der Rost ist schon zu spüren. Aber es geht immer noch sehr gut. Ich hoffe, man hat es gesehen.

Sie sind mittlerweile 41 Jahre alt, wie lange möchten Sie noch spielen?

Eigentlich will ich mich nur fit halten. Aber Spielleiter Horst Mempel hat gesagt, ich soll noch ein Jahr dranhängen und dem Verein helfen. Natürlich helfe ich. Ich habe mir kein Limit gesetzt. Wenn Daniel in Urlaub geht, bin ich da. Da ist alles entspannt.