Der Marktplatz in Mannheim wird für die kommenden 14 Tage zum Gedenkort. Er habe eine entsprechende Allgemeinverfügung unterzeichnet, teilte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) den Stadträten in einer Ausschusssitzung mit. Bis 16. Juni sei der zentrale Platz im Quadrat G1 ausschließlich dem Gedenken an alle Opfer der Messerattacke gewidmet, so der OB weiter. Untersagt seien dort in dieser Zeit alle Veranstaltungen, die nicht wie der Wochenmarkt der Grundversorgung der Bevölkerung dienen.

„Es ist für uns als Stadtgesellschaft jetzt sehr wichtig, in Ruhe und Würde des Ermordeten und der durch den Angreifer Verletzten des 31. Mai gedenken zu können“, sagte Specht. „Ich fordere alle Menschen auf, diese Gedenkstätte zu achten und sich dort mit angemessenem Respekt vor den Opfern zu verhalten.“ Die Verfügung richtet sich offenbar an bestimmte politische Gruppierungen, die in den Tagen nach dem Messerangriff eines mutmaßlichen Islamisten am 31. Mai auf dem Marktplatz mit Versammlungen ihrer Anhänger und politischen Forderungen aufgetreten waren.

Kritik von der AfD

Während Stadträte quer durch das politische Spektrum in ihren Wortmeldungen diese Entscheidung begrüßten, äußerte AfD-Stadtrat Jörg Finkler Kritik: „Es kommt so rüber, als sei die Verfügung nur gemacht worden, damit die AfD Baden-Württemberg hier keine Veranstaltung machen kann.“ Auf der anderen Seite könne er als Polizeibeamter nachvollziehen, dass Polizei-Kollegen emotional betroffen seien und nicht zu dem Tatort kommen wollten.