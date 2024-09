In der Küche eines Restaurants am Mannheimer Marktplatz (H1-Quadrat) ist am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr hat sich der Brand auf den Kamin ausgeweitet. Die Wehr konnte das Feuer löschen, aktuell laufen Lüftungs- und Kontrollarbeiten im Bereich des Daches. As Haus wurde evakuiert. Die Bewohner konnten gegen 6 Uhr zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 100.000 Euro. Die Brandursache ist nicht bekannt. Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen nicht mehr, auch der Wochenmarkt kann wie gewohnt stattfinden.