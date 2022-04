Einen Gebrauchtradmarkt veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Samstag, 9. April, 10 bis 13 Uhr, auf dem Alten Meßplatz in der Mannheimer Neckarstadt. Dort können auch Räder verkauft werden. Ebenfalls ab 10 Uhr bietet der ADFC eine Fahrrad-Codierung an. Mitzubringen sind der Personalausweis und ein Kaufbeleg mit Rahmennummer. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Radmarkt kann nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen ohne verpflichtende Bedingungen stattfinden.