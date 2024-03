Das Bündnis „Mannheim gegen Rechts“ organisiert zum Auftakt seiner Kampagne „Nie wieder ist jetzt! – Wählt demokratisch!“ am Samstag, 16. März, den „Markt der Vielfalt“. 29 Organisationen und Gruppen betreuen von 11 bis 14 Uhr in der Mannheimer Innenstadt und im Jungbusch Aktionsstände an. Im Anschluss findet um 15 Uhr eine gemeinsame Demonstration vom Paradeplatz zum Alten Messplatz statt. Zuvor startet aus dem Jungbusch zwischen 14 und 15 Uhr ein Demonstrationszug zum Paradeplatz. Die Demo findet im Zuge der internationalen Wochen gegen Rassismus mit dem Motto „Menschenrechte für alle“ statt. Diese antirassistische Ausrichtung soll die Demonstration und die Abschlusskundgebung prägen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Auftaktkundgebung um 15 Uhr am Paradeplatz werden Vertreter des Organisationsteams von „Mannheim gegen Rechts“ sowie des Queeren Zentrums Mannheim sprechen. Weiterhin ruft „Mannheim gegen Rechts“ dazu auf, sich am Samstag ab 18 Uhr am Protest des offenen antifaschistischen Treffens (OAT) gegen eine Versammlung der Mannheimer AfD um 19 Uhr im Nachbarschaftshaus in Rheinau zu beteiligen.