In jeweils beide Fahrtrichtungen werden an den kommenden Sonntagen, 3. und 10. Oktober, auf der L 523 und der B 9 Markierungsarbeiten durchgeführt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind davon die Streckenabschnitte zwischen dem BASF-Tor 12 und der A6 betroffen. Der Arbeitsablauf mache es erforderlich, die Fahrbahn in diesen Bereichen zu verengen sowie Auf- und Abfahrten teilweise zu sperren. Die Arbeiten sollen jeweils im Zeitraum zwischen 9 bis 16 Uhr ausgeführt werden. Da die Markierungsarbeiten witterungsabhängig sind, kann es sein, dass diese auch auf einen anderen Sonntag verschoben werden.