Wegen der Erneuerung der Fahrbahnmarkierung kommt es laut Stadtverwaltung am Sonntag, 6. Oktober, 9 bis 15 Uhr, zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen in Mundenheim in der Saarlandstraße, der Mundenheimer Straße sowie auf dem Adlerdamm. Die Arbeiten laufen in der Saarlandstraße zwischen Schänzeldamm und Adlerdamm sowie auf dem Adlerdamm und in der Mundenheimer Straße in Höhe der TC-Tankstelle. Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Ortskundige werden gebeten, den Arbeitsstellenbereich möglichst zu meiden.