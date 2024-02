Eine Gucci-Handtasche ist einer 25-Jährigen am Montag bei ihrem Besuch einer Gaststätte in der Bismarckstraße (Mitte) gestohlen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sie die Tasche gegen 18.20 Uhr auf einem Stuhl neben sich abgestellt. Die unbekannte Diebin war etwa 30 Jahre alt, trug blondes schulterlanges Haar, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose. In der beigen Handtasche befanden sich ein Handy samt Kopfhörer. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.