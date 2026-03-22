Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen hat Marion Schneid (CDU) die Wahl im Wahlkreis 37 ( Ludwigshafen II) für sich entschieden. Mit 28,8 Prozent der Stimmen schlägt sie ihren SPD-Kontrahenten Gregory Scholz, der 28,7 Prozent der Erststimmen sammeln konnte. Dem vorläufigen Ergebnis nach stimmten für Schneid 35 Menschen mehr als für Scholz. AfD-Mann Christoph Schmitt war ebenfalls mit 27,3 Prozent der Stimmen im Rennen. Im Wahlkreis 37 befinden sich die Stadtteile Pfingstweide, Edigheim, Oppau, Oggersheim, Ruchheim, Gartenstadt und Maudach. Der Wahlausschuss am Mittwoch muss das vorläufige Endergebnis noch bestätigen.