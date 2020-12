Dem Hinweis auf eine Corona-Party sind am Dienstag um 23 Uhr gleich mehrere Polizisten in einer Wohnung in der Schwetzingerstadt nachgegangen. Verstöße gegen die bestehende Corona-Verordnung konnten die Beamten zwar nicht feststellen, allerdings kam ihnen laut Polizei aus der betreffenden Wohnung ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Während der Wohnungsdurchsuchung versuchte der Bewohner noch, eine Zigarettenschachtel zu verstecken – vergeblich. In der Schachtel fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana.