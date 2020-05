Zufriedene Gesichter am St. Marienkrankenhaus: In der Klinik kehrt wieder eine große Portion Normalität ein, und auf der Baustelle geht alles wie geplant voran.

„Es gibt wieder mehr Untersuchungen, und auch Operationen finden wieder statt“, sagt Katja Hein, Sprecherin des Marienkrankenhauses. Nach der coronabedingten Zwangspause kehre nun wieder ein Stück Normalität zurück in die Klinik in der Gartenstadt. Allerdings gilt auch in den kommenden beiden Wochen noch ein Besuchsverbot. Somit hält sich der Andrang im neuen Parkhaus noch in Grenzen. „Aber auch hier läuft der Betrieb“, sagt Hein. Das Anfang des Jahres in Betrieb genommene Parkhaus, das 201 Stellplätze hat und 3,6 Millionen Euro kostete, wurde errichtet, da sich andere Parkflächen am Krankenhaus in eine Großbaustelle verwandelt haben.

Gesamtkosten: 49 Millionen Euro

Denn auf dem bisherigen Parkplatz 2 entsteht für 49 Millionen Euro ein Erweiterungsbau. Das Land übernimmt 40 Millionen Euro des Großprojekts. In das Gebäude kommen 43 Betten in der Kinderheilkunde, neun Palliativbetten, 25 Intensivbetten sowie fünf OP-Räume und die Zentralsterilisation. In rund drei Jahren soll der Bau fertig sein. Künftig werden am Marienkrankenhaus alle Leistungen der Kinderheilkunde angeboten. Im Gegenzug soll am bisherigen Kinderkrankenhaus St. Annastift in Mundenheim der Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie verstärkt werden.

Katja Hein freut sich: „Es läuft auf der Baustelle. Wir sind fast im Zeitplan.“ Das sei angesichts der allgemeinen Einschränkungen wegen Corona eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz. Es seien schon Pfähle zur Sicherung des Neubaus eingebracht worden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Rohbau, der bis 2021 fertig sein soll.