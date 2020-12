Die Situation im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt hat sich nach einem Corona-Ausbruch vor etwa zwei Wochen wieder stabilisiert. Das hat Istvan Bechtold, Krankenhaushygieniker und Mitglied des Direktoriums, auf Anfrage mitgeteilt. Fast die Hälfte der 55 Patienten der Geriatrie war positiv auf Corona getestet worden. Außerdem fehlten zwischenzeitlich 70 Mitarbeiter (infiziert oder in Quarantäne). Die Geriatrie sei auch wegen der angespannten Personalsituation vorübergehend geschlossen worden. Demnächst wolle man hier wieder neu starten. „Die Akut-Versorgung der Patienten läuft, aber die Frührehabilitation können wir derzeit nicht anbieten“, so Bechtold. Man werde Patienten und Mitarbeiter künftig mehrfach pro Woche testen, sagt Bechtold. Mit Blick auf die Sicherheit gelte zudem auch in der Geburtshilfe weiter die Regel: Die Väter dürften nach einem Schnelltest mit in den Kreißsaal, auf Station seien aber keine Besuche erlaubt.