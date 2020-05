Die Medizinische Klinik I im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus hat das Siegel „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) erhalten. Das Zertifikat gilt für drei Jahre. Die DDG zeichnet mit dem Siegel Einrichtungen aus, die eine hohe Qualität in der Diabetesbehandlung bieten. Dazu gehört auch, dass ein qualifiziertes Team jährlich eine Vielzahl von Patienten mit Diabetes betreut und so die nötige Erfahrung für Diagnose, optimale Diabeteseinstellung, Patientenschulung und Behandlung vorhanden ist. In der Klinik werden rund 150 Patienten mit Typ-1-Diabetes sowie über 1000 Patienten mit Typ-2-Diabetes pro Jahr betreut. Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland: Über sechs Millionen Menschen sind betroffen. Weil die Krankheit sehr komplex ist, brauchen Patienten eine speziell auf sie zugeschnittene Behandlung.