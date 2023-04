Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Gestern haben wir im Ebertpark Marie Louise Kohl getroffen. Die 67-Jährige aus Friesenheim hat in der Anästhesie am Klinikum gearbeitet.

Hätten Sie fünf Minuten Zeit für uns?

Muss das heute sein? Ich habe leider erst für nächste Woche einen Friseurtermin bekommen ...

Mein letzter Termin war im Oktober und ich bin jede Woche abgebildet ...

Na