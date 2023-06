Zufrieden schaut Marie Groh auf ihr langes Leben zurück. „Ich hatte eine schöne Kindheit, einen guten Mann, und jetzt im Alter werde ich von meiner Familie verwöhnt. Ich bin froh, dass ich sie alle habe.“ Am Dienstag, 13. Juni, feiert die Ludwigshafenerin ihren 100. Geburtstag.

Aufgewachsen ist Marie Groh „Im Sandloch“ in Rheingönheim als Marie Frey. An Spielkameraden mangelte es ihr nie. Sie hatte sieben Geschwister: fünf Brüder und zwei Schwestern. „Am liebsten rutschten wir auf Blechschachteln die Radrennbahn hinunter, die es damals noch gab“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Wie damals üblich, verließ sie früh die Schule und nahm eine Arbeit in der Fassfabrik Nielhaß auf. „Mir machte das Spaß, und unser Arbeitsweg war kurz. Meine Schwester und ich rannten nur eben schnell über die Bahngleise.“ Anfang der 1950er-Jahre lernte Marie Groh ihren Mann Heinrich beim Tanzen kennen. „Ach, der tanzte ja so gut, am liebsten Walzer und Tango“, schwärmt die alte Dame noch immer ganz verliebt.

Am liebsten an den Bodensee

Noch im selben Jahr heirateten die jungen Leute, die Kinder Karl-Heinz, Hedi und Geli machten das Glück des Paars perfekt. „Auf meine Kinder bin ich so stolz“, betont sie immer wieder. Gerne erinnert sie sich an die vielen Urlaubsreisen durch ganz Europa und am allerliebsten an ihre zahlreichen Aufenthalte am Bodensee, ihrem Lieblingsziel, wo sie noch im Jahr 2019 mit ihrer Schwester hinfuhr. Ihr Mann Heinrich starb jedoch schon im Jahr 1990 und mit ihm verschwanden die geliebten Tanzabende.

Vor zehn Jahren nahm Marie Groh wieder ihr Hobby, das Knopfakkordeon-Spielen, auf, ein „Happy Birthday“ ist immer noch für jedes Geburtstagskind drin. Mindestens genauso flink ist die 100-Jährige noch mit ihren Stricknadeln und muss vor lauter Begeisterung dafür aufpassen, sich keine Sehnenscheidenentzündung einzuhandeln.

Schon seit Jahren lebt sie bei ihrem Sohn in der Gartenstadt. „Der macht mir jeden Morgen mein Frühstück und kocht immer für mich, mir geht es ja so gut“, berichtet die Jubilarin erfreut. Oft kommen die drei Enkel und die drei Urenkel zu Besuch und lachen mit der Oma. „Ich bin ein lustiger Mensch“, sagt sie.