Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bismarckstraße (Mitte) Marianne Huber getroffen. Die 83-Jährige aus der Notwende war in der Innenstadt beim Arzt und verband den Besuch gleich mit ihrem Aktivprogramm.

Sie kommen aus der Innenstadt?

Nein. Ich bin in Oggersheim geboren und wohne seit vielen Jahren in der Notwende. Das war schon relativ früh. Wir sind da in einen Neubau der GAG