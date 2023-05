Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir zum Abschluss der Siedlerkerwe in der Notwende Marianne Dierenfeldt getroffen. Sie feierte ihren 52. Geburtstag mit einem freien Nachmittag und genoss die hausgemachten Leberknödel der Siedler.

Wohnen Sie hier in der Siedlung?

Nein. Wir wohnen in Oggersheim, aber auf der Siedlerkerwe bin ich mit meinem Mann seit Jahren Stammgast.

Warum?

In erster Linie wirklich