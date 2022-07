Nach zwei Jahren Corona geschuldeter Unterbrechung haben der Mannheimer Kunstverein und die örtliche Thalia-Buchhandlung ihre Zusammenarbeit und die Reihe „Kultur_Lesen“ endlich wieder aufgenommen.

Den neuen Auftakt bildete nun „Mutig und stark alles erwarten“, die Biografie Elisabeth Erdmann-Mackes von Margret Greiner.

Elisabeth Erdmann-Macke (1888-1978) war die Jugendfreundin und Ehefrau des berühmten expressionistischen Malers August Macke, bis der, erst 27 Jahre alt, im ersten Monat des Ersten Weltkriegs an der Front fiel. Sie war, so Greiner, eine außergewöhnliche, schöne und eigenwillige, kreative und starke Frau und damit weit mehr als nur Mackes „Modell und Muse“. Überhaupt, meint Greiner in Mannheim, werde es „Kunstmalersgattinnen“ wie anderen Frauen und Gefährtinnen prominenter Künstler niemals gerecht, sie mit solchen Bezeichnungen abzutun.

Ausgewählte Frauen aus dem Schatten holen

Die 79-jährige Münchener Autorin, früher Lehrerin und Journalistin, hat es sich daher seit Jahren zur Aufgabe gemacht, umsichtig ausgewählte Frauen aus dem Schatten ihrer ungleich bekannteren Männer zu holen, ihre Talente und Verdienste zu würdigen und so in ihr eigenes Recht zu setzen. In ihren Büchern hat sie seither etwa Emilie Flöge ins Licht gerückt, die nicht nur Gefährtin von Gustav Klimt, sondern ihrerseits auch eine bedeutende Modeschöpferin war.

Dazu Charlotte Berend-Corinth, die Gattin Lovis Corinths, die selbst eine bemerkenswerte Malerin war, Margarethe Stonborough-Wittgenstein, die Schwester des Philosophen Ludwig Wittgenstein und Grande Dame der Wiener Moderne, die Schweizer Dadaistin Sophie Taeuber-Arp, Charlotte Salomon oder Friederike Beer-Monti.

Lebensgeschichten ausgestalten

Dabei versteht Greiner, die als Lehrerin auch im rheinland-pfälzischen Konz unterrichtete, ihre Bücher ausdrücklich als „Romanbiografien“, die nicht streng wissenschaftlich und entsprechend trocken bloße Fakten servieren, sondern sie in Dialogen, Tableaus und Szenen zu nachvollziehbaren Lebensgeschichten ausgestalten. Mit großem Verständnis für die nötige Dramaturgie und Sinn für Humor sowie bereichernden kunsthistorischen Exkursen zeichnet sie jeweils ein Panorama der Zeit, ohne sich dabei zu sehr vom Zentrum ihres Interesses fortzubewegen. „Zwei Jahre“, also weitgehend die Zeit der Pandemie, habe sie für Erdmann-Mackes Biografie benötigt, berichtet die Autorin im Kunstverein. „Wobei mir das Schreiben vergleichsweise leicht fällt, aber die Recherche kostet viel Zeit. Ich fabuliere nicht ins Blaue hinein, sondern alles, was ich schreibe, ist gegründet auf Quellen“, die sie so eingehend studiere wie für eine wissenschaftliche Arbeit.

Neben bereits publizierten Schriften des Künstlers selbst, waren es die von seiner Witwe niedergeschriebenen „Erinnerungen“ und „Begegnungen“ sowie ganz besonders ihre persönlichen Briefe und über Jahrzehnte geführten Tagebücher, die im Bonner Museum August-Macke-Haus und im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster verwahrt werden, die Greiner als Grundlage ihrer im Ergebnis lebendigen Romanbiografie dienten. Elisabeth Erdmann-Macke, führt die kunsthistorisch bewanderte Autorin aus, wollte zunächst Musikerin oder Schauspielerin und später Schriftstellerin werden und habe zumindest letzteren Berufswunsch wahr gemacht, indem sie die Geschichte ihrer Liebe und allzu kurzen Ehe, Episoden aus dem Familienleben, von Reisen und Begegnungen mit künstlerischen Weggefährten Mackes festgehalten habe, zunächst nur um den beiden Söhnen „ein Bild ihres Vaters zu bewahren“.

Als nächstes kommen die Primavesis

Darüber hinaus war sie freilich das beliebteste Modell ihres Mannes, der sie mehr als 200-fach porträtierte, seine strengste Kritikerin und eine begabte Kunstgewerblerin, die seine Vorlagen in Stickereien umsetzte. Nach seinem Tod rettete und betreute sie das Werk ihres Mannes, das ohne ihre Umsicht und Tatkraft heute zu einem Großteil verloren wäre. Bereits 1916 heiratete sie den gemeinsamen Freund Lothar Erdmann, der als Gewerkschafter 1939 von den Nazis gefoltert wurde und im KZ Sachsenhausen an den Folgen verstarb.

Derzeit befasse sie sich bereits intensiv mit Eugenie und Eugenia „Mäda“ Primavesi, verrät Margret Greiner in Mannheim, Mutter und Tochter, die bislang vornehmlich als Förderer der einflussreichen künstlerischen Produktionsgemeinschaft Wiener Werkstätte bekannt sind. Ihnen wird wohl ihr nächstes Buch ein würdigendes Denkmal setzen.

Lesezeichen

Margret Greiner. „Mutig und stark alles erwarten“. Elisabeth Erdmann-Macke - Leben für die Kunst. btb-Verlag, 350 S.