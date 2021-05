Ihr „Arbeitsgerät“ ist eine Kamera ganz ohne Schnickschnack und doch liefert Margit Kalsch beeindruckende Fotos ab. Die 66-Jährige aus dem Hemshof hat mit ihrer Rente die Fotografie entdeckt.

„Ich habe nur einen 80-Euro-Fotoapparat, kein teures Teil. Ich kann weder etwas einstellen noch habe ich irgendwelche Programme, um die Fotos nachzubearbeiten. Ich wüsste auch gar nicht, wie das funktioniert“, erzählt die 66-Jährige, die sich erst vor rund acht Jahren einen Computer angeschafft hat. Und dennoch sind schon etliche ihrer Aufnahmen in den RHEINPFALZ-Lokalausgaben in Ludwigshafen und Bad Dürkheim erschienen.

Offensichtlich hat Margit Kalsch, die seit über 40 Jahren in Ludwigshafen zu Hause ist, ein gutes Auge und ein besonderes Gespür für den Moment. Das jedenfalls sagen ihre Freunde. Eine Auswahl von Bildern stellt sie regelmäßig ins soziale Netzwerk Facebook und erntet damit fleißig „Likes“ und positive Kommentare. Selbstgeschossene Fotos an den Wänden ins Kalschs Wohnung sucht man indes vergeblich. „Die Wände sind anderweitig besetzt“, sagt sie ganz pragmatisch.

Pflanzen und Insekten als Motiv

Es sind nur selten Menschen, die sie fotografiert. Kalsch liebt stattdessen Aufnahmen von Pflanzen, Insekten oder eben auch mal von Regentropfen, in denen sich so wunderbar natürlich alles spiegelt. Blende, ISO, Belichtungszeit – all das sind zwar keine „böhmischen Dörfer“ für Kalsch, aber sie braucht sie nicht. „Ich bin vollkommener Laie“, berichtet die 66-Jährige. Wenn sie etwas entdeckt, dann bleibt sie stehen, holt die Kamera hervor, mal ganz spontan, mal geplant.

Ein Großteil ihrer Fotos stammt nicht aus Ludwigshafen, „obwohl es da auch schöne Motive gibt“, wie sie sagt, sondern aus Herxheim am Berg. Dort ist sie aufgewachsen und kommt noch regelmäßig dort hin, um ihre Mutter zu besuchen. „In Herxheim am Berg und Umgebung sind die meisten meiner Fotos entstanden“, sagt die naturverbundene Kalsch, zu deren Hobbys neben der Fotografie das Ziehen von Pflanzen und Pilzesammeln zählen. Ihr liebstes Motiv ist Muffin – nicht etwa der kleine runde Kuchen, sondern eine Katze mit dem Namen Muffin, die seit fünf Jahren regelmäßig rund ums Haus der Kalschs in Herxheim am Berg streunt, um sich einen Schluck Wasser und ganz viel Liebe abzuholen. „Füttern dürfen wir sie nicht, ansonsten würde Muffin ja nicht mehr nach Hause gehen. Sie ist nicht unsere eigene Katze, sondern sie ist nur zu Gast“, sagt die 66-Jährige.

Legendäre Aufnahme mit Katze und Maus

Legendär ist die Aufnahme mit dem Titel „Muffin und die Maus“. Entspannt liegt die Katze in der Sonne, während ein Mäuschen davorsitzt. Beide kommen sich bedrohlich nahe. Im Normalfall würde sich jetzt die Katze auf die Maus stürzen, doch Muffin macht keinerlei Anstalten auf die Jagd zu gehen. Entspannt döst sie. Die sommerliche Hitze hat sie schachmatt gesetzt und ihr jegliche Kraft geraubt.

In Sachen Fotografie ist Kalsch eine Spätstarterin. Erst nachdem sie in Rente gegangen ist – sie arbeitete bei der Post im Briefzentrum – entdeckte sie die Liebe dazu. Ein schönes, besonderes, ja außergewöhnliches Motiv zu finden, das ist zu Kalschs Passion geworden und lässt sie nicht mehr los.

