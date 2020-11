Im November gedenken wir an verschiedenen Tagen unserer Verstorbenen: am Volkstrauertag im Gedenken der Gefallenen der Kriege, kirchlich trauern wir um unsere Verstorbenen an Allerseelen und am Ewigkeitssonntag. Dieses Jahr fordert uns alle ein neuartiges Virus ganz schön heraus. Den Umgang damit lernen wir noch – hoffentlich. Noch gibt es kein Heilmittel und keine Impfung. Alle von uns können sich selbst anstecken und andere. Manche merken es nicht, andere erkranken sehr schwer. Im Ernstfall geht es um Leben und Tod.

Wir erfahren Grenzen

Die Ansichten über den Erreger gehen auseinander und die getroffenen Maßnahmen können uns auch voneinander entzweien. In einer neuen Weise stehen wir vor der Realität: Unser Leben hat Grenzen und ist endlich. Im Glauben an das ewige Leben könnten wir es uns leicht machen und es einfach hinnehmen. Gott liebt uns ja. Doch werden wir damit weder unseren Empfindungen gerecht (gerade, wenn es Menschen trifft, die uns nahestehen) noch unserer Verantwortung.

Wir dürfen stolz sein auf die Forscher und ihre medizinischen Fortschritte – ohne dabei so stolz zu werden, diese zu überfordern. Ich glaube an ein Leben über unsere Welt hinaus. Das ewige Leben begegnet uns aber schon im Diesseits – oft gerade in kleinen Menschen. Sie brauchen uns und wir brauchen sie.

