Mit vielen Aktionen wird in den kommenden Monaten in der Region an den 300. Geburtstag von Carl Theodor erinnert. In einer Sonderausstellung rückt das Marchivum nicht den pfälzischen Kurfürsten, sondern den Alltag der Menschen in Mannheim in der Zeit von 1742 bis 1777 in den Mittelpunkt.

„Ich höre immer wieder, dass der Fürstenhof gut ist für die Stadt. Nur ich merke davon nicht allzu viel“, berichtet Anna Katharina. Mit