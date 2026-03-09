Der ambitionierte SV Ruchheim (Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz) hat für die kommende Saison einen Coup gelandet. Vom Verbandsligisten TuS Mechtersheim kommt der 29-jährige Mittelfeldspieler Marc Barisic. Der Linksfuß hat Oberliga-Erfahrung und unter anderem auch zwei Jahre für den FC Arminia Ludwigshafen gespielt. „Für uns ist Marc eine Riesenverstärkung. Geholfen hat uns sicherlich, dass sein Onkel Zdravko unser Trainer ist“, sagt Toni Antonaci, der sportliche Leiter des SV Ruchheim.