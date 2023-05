Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TTC Oppau wird 75 Jahre alt in diesem Jahr. Das gibt Anlass zu großen Feierlichkeiten im Juli und September. Den Anfang im Jubeljahr macht jedoch ein großangelegtes Zweiermannschaftsturnier. Der Oppauer Jubiläumscup geht am 3. und 4. Juni über die Bühne.

Der Wettbewerb des TTC Oppau für Zweiermannschaften in der Sporthalle der IGS Edigheim ist an alle in der Pfalz, Kurpfalz und darüber hinaus adressiert, die – egal ob männlich,