Giorgia Borzellino (23) aus Mannheim hofft am Samstag auf ein Weiterkommen in der Musik-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Die Sängerin tritt mit zwei Konkurrentin auf und singt einen Titel von Melissa Etheridge. Die Jury bewertet nicht nur die stimmliche Qualität, sondern auch, wie das Lied vorgetragen wird. Die Sendung, die am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, ist in Italien aufgezeichnet worden. 21 Kandidaten kämpfen um den Einzug in die Liveshows. Fünf von ihnen scheiden aus. Ob die Mannheimerin weiterkommt, teilte RTL nicht mit.

