Für eine Mitspielerin der Deutschen Fernsehlotterie verabschiedet sich der Januar sensationell: Sie gewinnt mit einem sogenannten Mega-Los 100.000 Euro im zweiten Rang der wöchentlichen Prämienziehung. Die Gewinnzahlen wurden am Sonntag um 17.59 und 19.59 Uhr im Ersten durch das mit 142.000 Euro geförderte Quartiersprojekt „Gesichter im Quartier“ aus Kleve gezogen. Das im Vorjahr gestartete Projekt will mit präventiven Angeboten die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen verbessern. „Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn. Durch die über den Loskauf ermöglichte Förderung, die Menschen in ganz Deutschland ein besseres Leben ermöglicht, werden alle zu einem Gewinn“, sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. Im Jahr 2021 gab es nach seinen Angaben insgesamt 874.681 Gewinnerinnen und Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie. Damit habe fast jedes dritte Los einen Gewinn. 125 Mitspielerinnen und Mitspieler konnten sich über hohe Geldgewinne von 100.000 Euro und mehr freuen, darunter zehn Millionengewinne. Durchschnittlich wurden 2021 über 5,9 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet, so Kipper.