Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erneuern in der Mannheimer Straße im Zuge des Umbaus der Haltestelle „Mannheimer Tor“ die Wasser- und Gasleitungen. Mit der Ausführung wurde die Firma Sax und Klee beauftragt. Laut Mitteilung beginnen die Bauarbeiten am Montag, 9. März. Betroffen ist der Bereich zwischen der Straße Am Schloßkanal und der Orangeriestraße. Die Mannheimer Straße wird abschnittsweise halbseitig in Fahrtrichtung Hans-Warsch-Platz gesperrt, die Haltestelle „Mannheimer Tor“ bleibt während der Arbeiten erreichbar. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden laut TWL voraussichtlich zwölf Wochen lang dauern. Die betroffenen Anwohner wurden vorab informiert.