Vier Bühnen, 70 Stände plus Kinderfest: Vom 29. bis 31. Mai steigt das Mannheimer Stadtfest – womöglich zum letzten Mal. Ein Talent aus der Pfalz soll die Gäste begeistern.

Noch ist die Vorfreude größer als die Sorge. Wenn sich Ende Mai wieder Tausende Menschen zwischen Wasserturm und Paradeplatz drängen, Coverbands spielen, Kinder über die Kapuzinerplanken toben und DJs bis spät in die Nacht auflegen, dann ist wieder Mannheimer Stadtfest, das hinter den Kulissen allerindgs unter finanziellem Druck steht.

„Wir werden um 16 Uhr den Nachtragshaushalt besprechen, erst danach können wir sagen, ob das Stadtfest nächstes Jahr stattfinden kann“, sagte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) am Dienstagmittag am Ende einer Pressekonferenz.

Vom 29. bis 31. Mai steigt das „34. Mannheimer Stadtfest“ – vieles bleibt dabei bewusst vertraut. Wieder setzen die Veranstalter auf vier Bühnen, das große Kinderfest auf den Kapuzinerplanken und zahlreiche Essens- und Getränkestände entlang der Planken. Insgesamt sollen rund 70 Stände aufgebaut werden.

„Das macht die Stadt aus, dass wir trotz der Sparmaßnahmen sowas organisieren können“, sagte Specht. Nach Angaben der Stadt wird das Fest in diesem Jahr mit 126.000 Euro bezuschusst, der Rest soll über Sponsoren und Einnahmen finanziert werden.

Vier Bühnen

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Freitag um 18 Uhr auf der Bühne am Paradeplatz, die erstmals den Namen „Unesco City of Music Bühne“ trägt. Eine Stunde später folgt die zweite Eröffnung am Wasserturm. Schon ab 14 Uhr läuft dort das Programm.

Talent Valentin aus Speyer mit seiner Mutter, Cora Mesic. Foto: Archiv

Auf der Bühne am Wasserturm setzt die städtische Tochtergesellschaft VTM (Veranstaltungen, Tourismus, Marketing) gemeinsam mit Big FM und Radio Regenbogen wieder auf bekannte Party-Acts und DJs. Als prominenter Name wurde DJ und Produzent Cuebrick angekündigt, der unter anderem mit dem Radiohit „Watch out“ bekannt wurde.

Auf der Bühne am Paradeplatz stehen dagegen regionale Bands und Künstler im Mittelpunkt. Gruppen wie „Senza Limiti“, „Just for Fun“ oder Reggae-Musiker Chris Cosmo sollen dort für Festivalstimmung sorgen.

Die Kulturnetz-Bühne zwischen O3 und O4 bietet erneut das breiteste Programm: Von Rap über Pop bis Klassik reicht die Mischung. Auch das Nationaltheater Mannheim beteiligt sich wieder mit Beiträgen aus Oper, Schauspiel und Tanz.

Kinderfest bleibt eintrittsfrei

Besonders viel Wert will der Veranstalter auf das Kinderfest auf den Kapuzinerplanken legen. Dort gibt es drei Tage lang Mitmachangebote, Sport, Kreativaktionen sowie Bühnenprogramm – und zwar kostenlos.

Kinder können etwa beim Zirkus Paletti Kunststücke ausprobieren, im Teddybärenkrankenhaus Kuscheltiere versorgen oder bei Jugendkunstschule, Kunsthalle und Reiss-Engelhorn-Museen basteln und malen. Neu ist in diesem Jahr ein Sandmal-Angebot, bei dem Kinder eigene Kunstwerke gestalten können.

Dazu kommen Kinderkonzerte, Tanzaufführungen und Theaterprogramme. Auch die Kinderstraßenbahn Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) fährt wieder vor.

„Ich habe mich ganz besonders dafür eingesetzt, Sponsoren für das beliebte Kinderfest zu gewinnen, sodass es trotz finanzieller Engpässe wieder stattfinden kann“, sagte Specht.

Pfälzer Talent auf großer Bühne

Für Aufmerksamkeit dürfte in diesem Jahr auch ein Nachwuchssänger aus der Pfalz sorgen. Der 15-jährige Valentin Mesic aus Speyer, der zuletzt das Halbfinale von „The Voice Kids“ erreichte, bekommt beim Stadtfest seinen ersten großen Auftritt vor breitem Publikum. Er steht am Sonntag um 17.45 Uhr auf der Bühne am Wasserturm.

Konkrete Details zum Sicherheitskonzept wollten die Verantwortlichen am Dienstag nicht nennen. Christine Igel, Geschäftsführerin der VTM, verwies lediglich darauf, dass die Straßenbahnen ab Freitagmorgen nicht mehr durch die Innenstadt fahren und umgeleitet werden.

Igel betonte zugleich den organisatorischen Aufwand hinter dem Großereignis. „Nur durch dieses starke Zusammenspiel und das große Engagement aller Beteiligten wird ein Fest dieser Größenordnung Jahr für Jahr erfolgreich umgesetzt“, sagte sie.

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 300.000 Besucher zum Stadtfest. „Da hatten wir drei Tage ohne eine einzige Schlägerei“, erinnerte Igel. Genau daran wollen die Organisatoren nun wieder anknüpfen – möglicherweise zum letzten Mal unter den bisherigen finanziellen Voraussetzungen.