Ein 42-jähriger Mann aus Mannheim steht unter dringendem Tatverdacht, zweimal ein ehemaliges Militärgebäude der US-Army in Mannheim vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Nach Angaben der Polizei soll er bereits seit April regelmäßig Müll und Bauschutt im Gebäude abgelegt und angezündet haben. Die jüngsten Brände wurden am 13. August und am 8. September gelegt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf mindestens 300.000 Euro.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der Verdächtige anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde er festgenommen.

Der Mann wurde am Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen Brandstiftung erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an, wie die Polizei mitteilte.