Leichtigkeit und Schwermut verbindet die Wahl-Mannheimerin Henny Herz in ihrem Debütalbum „Back Into Space“. Die Studentin im Masterprogramm der Popakademie versucht Klang- und Gefühlsräume zu erschaffen, getragen von ihrer hauchzarten Stimme und gesungen in Englisch, Französisch und Deutsch. Kein Wunder, hat sie sich doch auf drei Kontinenten inspirieren lassen. Ihr Künstlername wird Literaturinteressierten bekannt vorkommen.

Als sanfte Hintergrundplänkelei schmeichelt die Musik sofort, doch wer sich dem Hören vollkommen hingibt, kann sich mit den elf Stücken auf eine Entdeckungsreise begeben