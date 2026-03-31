Im Repair-Café in der Mannheimer Christuskirche erhalten Dinge eine zweite Chance. Und das fühlt sich oft besser an als ein Neukauf. Ein Besuch mit Selbstversuch.

Ob Föhn, Drucker oder Wasserkocher. Wenn Haushaltsgeräte den Geist aufgeben, ist man schnell dabei, eher Geld in ein neues Produkt zu investieren, statt sie zu reparieren. Dabei ist guter Rat oft gar nicht so teuer.

Das Problem beginnt beim Frühstück. Der Toaster rastet nicht mehr ein. So oft man ihn schüttelt, säubert, dreht und wendet. Der Hebel will nicht unten bleiben. Also werden YouTube-Videos geguckt und parallel schon nach neuen Brotröstern Ausschau gehalten. Erst vier Jahre alt ist der stolze Zwilling und hat immerhin 60 Euro gekostet.

Liegt’s an der Feder, am Magnet oder ist es ein fieser Krümel? Die Do-it-Yourself-Lust wird geweckt, die Schrauben werden gelöst, jeder Schritt befolgt. Doch weit kommt man nicht. Dieser verflixte Hebel lässt sich nicht lösen und steht einem weiteren Öffnen buchstäblich im Wege.

Elektro-Patienten stehen Schlange

Also wird der Toaster erstmal per Hand bedient. Ihn zum Elektrofachhändler zu bringen, erscheint nicht lohnenswert. Dann aber findet sich doch eine schlaue Lösung im Internet: ein Repair-Café, schon so oft gehört, noch nie besucht, soll einen Versuch wert sein. Zumal es sogar kostenlos ist. In der Mannheimer Christuskirche gibt es das ehrenamtliche Angebot bereits seit zehn Jahren. Im Acht-Wochen-Takt stehen die Besucher mit ihren Elektro-Patienten Schlange. Kaputte Staubsauger, CD-Player, Lampen, Spielgeräte, eine Brotschneidemaschine und viele Kaffeemaschinen hoffen auf eine Wiederbelebung.

„Zu uns kann alles, was man tragen kann und Stecker hat“, sagt Organisator Fabian Müller, der am Samstagvormittag fast zwei Stunden lang nur mit den Anmeldungen beschäftigt ist. Von dort aus werden die Besucher zu den Repair-Helfern in orangenen Shirts gelotst. Wie Manfred Shita, der sich auf Computer, also Laptops und Drucker, spezialisiert hat und selbst einmal als Gast ins Café kam. „Bei mir war es ein alter Videorekorder. Letztlich lag es nur an einem Kondensator für 50 Cent. Seitdem bin ich dabei, man lernt untereinander viel. Es geht um Langlebigkeit, ich bin schon immer ein Fan von Nachhaltigkeit“, sagt der Sozialpädagoge.

Nicht immer kann geholfen werden

Manchmal allerdings sind die Schrauben bewusst so angebracht, dass eine DIY-Reparatur fast unmöglich ist. „Die größere Erfindung als die Nylonhose war die Laufmasche“, sagt er über eingebaute Fehler. Wenn bei einem Föhn die Plastikhälften nur geklebt sind, können auch die Helfer nichts machen. Auch in anderen Fällen empfehlen sie eine Reparatur beim Hersteller, beim Elektrofachgeschäft oder eben doch die Entsorgung.

Als großen Tüftler würde sich Shita nicht bezeichnen. Tina Deuter schon. „Ich baue auch zu Hause meine Kaffeemaschine auseinander. Ich habe von meinem Papa gelernt, Altes zu reparieren, Dinge zu erhalten, anstatt sie wegzuwerfen“, betont die einzige Frau im Bund der zwölf Helfer. Auch in Notfällen weiß sie sich zu helfen. „Mittlerweile hat ja jede Firma ihre eigenen Schraubenköpfe: Sechskant, Torx, Y-Type und was es nicht alles gibt“, sagt sie. Was nicht passt, wird auch mal passend gemacht.

Klingt nach schwerer Geburt

Für den Toaster braucht es diese harte Methode nicht. Mit Helmut Neumann knöpft sich einer der dienstältesten Helfer das Küchengerät vor. Aufgeschraubt, Schutzleiter ab. Scheint, als wäre das eine Arbeit von Sekunden. Doch der 62-jährige IT-ler, der auch in Repair-Cafés in Kaiserslautern und Speyer mit seinem Geschick zur Hand ist, stoppt. Der Hebel löst sich auch bei ihm nicht. Irgendwie erleichternd, aber auch spannend. „Schätze, wir müssen ihn abbrechen“, warnt er – und geht mit einem ganz kleinen Schlitzschraubenzieher ran.

Sätze wie „Ich versuche jetzt, die Schenkel auseinanderzudrücken“, klingen nach schwerer Geburt. Ganz ohne Gewalt löst Neumann letztlich den Plastikgriff. Und er mutiert vom Gynäkologen zum Zahnarzt. „Ich glaube, es ist ein mechanisches Problem, scheint ziemlich nahrhaft gewesen zu sein“, sagt er beim Anblick einer fast bonbongroßen Brotkruste, die sich genau auf den Einrastmechanismus gelegt hat. Peinlich!

Neumann aber gibt einem nie das Gefühl, ein Versager zu sein. „Von außen konnte man es überhaupt nicht sehen. Den Hebel fast abzureißen, hat auch mich Überwindung gekostet“, sagt er. Und wir beide denken: Schon Wahnsinn, dass ein 60-Euro-Toaster wegen eines Krümels fast auf dem Müll gelandet wäre!

Aber kein Einzelfall. Mit Kopflampen und Schraubenziehern ausgestattet, sind auch die anderen Helfer bei der Arbeit. Eine Kaffeemaschine hat ein Leck, bei der anderen sprudelt das Wasser an der falschen Stelle. „Schuld“ hat eine Minikugel, die wieder richtig eingesetzt werden muss. Es wird gelötet, geschraubt und bei der Endabnahme noch mal alles überprüft, während die nächsten Gäste mit Fritteuse, Rasierer oder Radio warten. Nicht alles kann repariert werden. „Aber die Hälfte bestimmt“, sagt Fabian Müller.

Gutes Gefühl

Hilfe zur Selbsthilfe möchte man mit dem Repair-Café leisten, Umwelt und den Geldbeutel schonen. „Es hat auch einen sozialen Aspekt, nicht alle können sich eine Neuanschaffung erlauben“, erklärt der Organisator.

Für Ingrid Tischler aus Ladenburg schmeckt der Kaffee gegen Spende gleich doppelt gut. Ihr und ihre Filtermaschine fühlen sich nach dem Besuch wieder bestens. „Ein Erfolg auf ganzer Linie, besser als Shopping“, freut sie sich. Und kann nun auch zu Hause wieder sorgenfrei Kaffee kochen.

Noch Fragen?

Infos zum Repair-Café in der Christuskirche am Werderplatz 17 in Mannheim mit Terminen und einer Liste, was zur Reparatur mitgebracht werden kann und was nicht, gibt es unter www.mitte.ekma.de. Auch im Makerspace Rhein-Neckar, Am Bubenpfad 2 in Ludwigshafen, gibt es ein regelmäßiges Repair-Café. Infos: www.makerspace-rheinneckar.de