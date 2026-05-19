Als USA-Expertin ist sie ein sehr gefragter Talkshow-Gast. Bei den „Mannheimer Reden“ hat Cathryn Clüver Ashbrook deutlich mehr Zeit.

Der Schauplatz könnte amerikanischer kaum sein. Das SRH-Bildungs- und Gesundheitsunternehmen und das Nationaltheater haben ins Alte Kino Franklin eingeladen. Die Adresse lautet Abraham-Lincon-Allee 1, auch die Straßen nebenan erinnern an US-Präsidenten und Gründungsväter Thomas Jefferson, Franklin D. Roosevelt, und, kurz gesagt, an die guten Beziehungen zu den USA. Eine halbe Millionen Soldaten gingen im Benjamin-Franklin-Village über sechs Jahrzehnte ein und aus, ehe sie Anfang der 2010er-Jahre die Militärbase im Norden Mannheims verließen.

Ashbrook ist ein Kind dieser Zeit. In Wiesbaden wuchs die heute 50-jährige Politologin in der US-Militär-Community auf (erster Kinofilm: „The Muppets Take Manhattan“), besuchte eine amerikanische Grundschule, studierte später in London und Rhode Island, lehrte an der Havard Kennedy School und versteht es wie kaum eine Zweite, die so irrational wirkende amerikanische Gegenwart mit Versäumnissen der Vergangenheit zu verflechten.

Mit der Vergangenheit das Heute verstehen

„Die moralische Achse des Universums ist lang, aber sie wendet sich der Gerechtigkeit zu“, zitiert sie Martin Luther King – und sieht diese Achse doch brechen. Dass ein paar Wochen vor der 250. Jahresfeier der Unabhängigkeit US-Präsident Donald Trump und sein Vize JD Vance zu einem christlich-patriotischen Gebetstreffen in Washington kamen, bezeichnet sie als „verfassungswidrig“. „Die Gründungsväter sahen ausdrücklich die säkulare Trennung von Kirche und Staat vor. Sie sind ja aus religiösen Gründen geflohen“, betont sie. Demokratie sei damals als ein stetig wachsender und sich entwickelnder Prozess verstanden worden, dem nun in kaum geahnter Geschwindigkeit der Stecker gezogen werde.

Ashbrook reist weit zurück, um das Heute zu verstehen: 1887 wurde Benjamin Franklin nach der Verabschiedung der heute noch gültigen Verfassung der Vereinigten Staaten in Philadelphia gefragt, was es denn nun sei: eine Republik, eine Monarchie? „A republic, if you can keep it“, soll Franklin geantwortet haben. 239 Jahre später ein prophetisch-ironisches Zitat.

„Wie die DDR auf Crack“

„Aber der Bruch ist nicht willkürlich, sondern systemisch“, sagte Ashbrook. Allen voran die Evangelikalen mit milliardenreichen Familien erzielten als große Geldgeber die Abschaffung des Abtreibungsrechts oder die „Zersetzung öffentlicher Schulen“. „Pluralismus wird zurückgedrängt, die amerikanische Regression will trennen: nach Glaube, Hautfarbe, Geschlecht. Jetzt wird ein neues Curriculum geschrieben, KI-generiert wird die gesamte Geschichte der USA neu erzählt: ohne die Kernsünde der Sklaverei. Leute werden identifiziert und isoliert, Gouverneure und Senatoren ausgetauscht, Richter im Eiltempo auf Lebenszeit ernannt, Wahldistrikte neu gezogen, Protest militärisch zurückgedrängt. Die USA sind wie die DDR auf Crack.“

In ihrem Bestseller „Der amerikanische Weckruf“ blickt sie mit großer Sorge über den Atlantik. Und ruft zur Wehrhaftigkeit auf. Die Wurzeln für den Abbau der Demokratie liegen tiefer. Bereits 1987 sei unter Ronald Reagan die Medienfairness abgeschafft worden. Als in den 00er-Jahren mit der Finanzkrise der amerikanische Traum platzte, stürzte das Land in eine Opiat-Sucht, in Schmerzabhängigkeit und einen tiefen Pessimismus.

Fragen über Fragen

Für Ashbrook der Nährboden für den Aufstieg der MAGA (Make America Great Again)-Bewegung: die Angst, die weiße, ländliche Wut. „Sie legen sich rein, in diese Spaltung und Ängste, um die eigene Wertigkeit. Aber auch wir sind nicht immun“, warnt sie. Auch in Deutschland glaubten nur noch 8 Prozent, dass es die nächste Generation besser haben wird. Auch hier sei die Demokratie angezählt, das Vertrauen rückläufig. Nicht nur Bürger seien gefragt, sondern die etablierten Parteien, und sie könnten ausgerechnet von MAGA lernen: Neues auszuprobieren, mehr zu wagen, parteidurchlässiger zu werden. Doch letztlich unterliege die Politik auch bei uns der Gefahr, immer mehr von Geld(gebern) abhängig zu werden.

An eine dritte Amtszeit Trumps glaubt Ashbrook jedoch nicht. Neben den bereits gehandelten Nachfolgern JD Vance und Marco Rubio sollte man auf die Söhne des US-Präsidenten achten. Die alte Franklin-Frage, Republik oder Monarchie? Sie würde auf tragische Weise neu beantwortet werden. Und bis zum Schluss steht eine andere, große Frage im Raum: Wo sind bei den ganzen Machtspielen eigentlich die Demokraten?

Bei den „Mannheimer Reden“ wurde des im Februar überraschend verstorbenen Christof Hettich gedacht. Der SRH-Vorstandsvorsitzende gründete 2017 mit dem damaligen NTM-Intendanten Burkhard C. Kosminski die Gesprächsreihe, um gesellschaftliche Debatten anzustoßen.