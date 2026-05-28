Die 17. Saison der Mannheimer Philharmoniker bringt viel großes Format mit einem Schwerpunkt auf der Spätromantik, der in Gustav Mahlers 5. Sinfonie am 21. März 2027 gipfelt.

Mit der koreanisch-deutschen Violinistin Clara-Jumi Kang und dem Stargeiger Maxim Vengerov holt das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Boian Videnoff zwei herausragende Gestalten der internationalen Bühne in die Metropolregion. Abgerundet wird das Programm wieder durch die Kammermusikreihe „FinestClassics“, diesmal mit dem gefeierten Pianisten Arcadi Volodos, außerdem mit Olga Zado, Dmytro Popov und dem Jerusalem Quartet, jeweils in der Aula der Universität Mannheim.

Gegründet im Jahr 2009 durch den bulgarischen Dirigenten Boian Videnoff, verstehen sich die Mannheimer Philharmoniker – so lautet auch ihre Präsenz im Internet – als „internationale Talentschmiede“ mit dem Ziel, „herausragenden jungen Musizierenden aus Mannheim und Europa als Karrieresprungbrett einen Einstieg in ihre beruflichen Laufbahnen zu ermöglichen“. Neben ihrer eigenen Konzertreihe im Musensaal des Mannheimer Rosengartens gastierten sie auf bedeutenden Festivals sowie in großen Konzerthäusern wie der Hamburger Elbphilharmonie oder der Münchner Philharmonie am Gasteig. Immer wieder haben sie dazu Weltstars der Klassikszene nach Mannheim geholt, erst kürzlich etwa Martha Argerich und Sergei Babayan.

In Mannheim geborene Violinistin Kang gastiert

Auch die kommende Saison bringt prestigeträchtige Begegnungen. So wird zum 1. Orchesterkonzert am 2. Oktober 2026 im Rosengarten die in Mannheim geborene Violinistin Clara-Jumi Kang mit Johannes Brahms’ Violinkonzert D-Dur op. 77 erwartet. Gepriesen als eine der herausragenden Musikerinnen ihrer Generation, gewann sie ab 2009 zahlreiche internationale Preise. 2012 wurde sie von der Tageszeitung „Dong-a Ilbo“ in einer Liste der „hundert einflussreichsten Koreaner“ genannt. Heute konzertiert sie regelmäßig mit namhaften Orchestern, insbesondere in den USA und in England, etwa mit dem London Symphony Orchester. Dokumentiert ist Kangs Laufbahn bisher auf fünf CDs, darunter zwei bei Decca.

Nach der Pause spielt das Orchester Ludwig van Beethovens heitere, relativ knappe 8. Sinfonie in F-Dur op. 93. Generell seltener gespielt, ist sie nicht nur die passende Ergänzung zum ersten Konzertteil aufgrund der Nähe Brahms’ zu seinem Vorbild Beethoven, außerdem komplettiert die 8. Sinfonie das Programm sogar durch eine indirekte Tonartenlogik.

Maxim Vengerov spielt Prokofjew

Am 13. Dezember folgt mit dem 2. Orchesterkonzert der Auftritt des weltberühmten Violinisten Maxim Vengerov – seit Jahrzehnten einer der unangefochtenen Protagonisten der Musikwelt. Auf dem Programm steht Sergej Prokofjews 1. Violinkonzert D-Dur op. 19, vollendet 1917, kurz vor der Oktoberrevolution vom damals erst 26-Jährigen, mit einer reichen Palette von nachdenklicher Gesanglichkeit bis hin zu den stilprägenden Grotesken. Im Anschluss daran erklingt die sinfonische Dichtung „Scheherazade“ op. 35 des Instrumentationsgenies Nikolai Rimski-Korsakow, bei dem auch Prokofjew in Sankt Petersburg in die Lehre ging.

Die Fantasie dieser Partitur hat sich nicht nur durch ihre Exotik auf spätere Generationen ausgewirkt, von Claude Debussy bis Igor Stravinsky. In vier Bildern verwandelt sie das Orchester in eine Märchenlandschaft, aufbauend auf einem bis dahin unerreichten Sinn für Klangfarben.

Mit Mahlers 5. Sinfonie in die Spätromantik

Das 3. Orchesterkonzert am 21. März 2027 bestreiten die Philharmoniker allein. Dies erklärt sich aus dem Gewicht von Gustav Mahlers 5. Sinfonie cis-Moll, dem einzigen Werk des Abends. Schon allein die Möglichkeit, dieses zerklüftete Monument in seiner sehr großen Besetzung live zu hören, verspricht ein denkwürdiges Ereignis. Komponiert zwischen 1901 und -02, eröffnet sie Mahlers (rein instrumentale) mittlere Phase. Bekannt sind vor allem das Trompetensolo zu Beginn und das Adagietto.

Mit einem Formplan von drei „Abteilungen“, auf die sich fünf Sätze verteilen, hat Mahler die Grenzen der Struktur weiter ausgedehnt, seine Mittel zu radikalem Kontrast gesteigert. Man darf gespannt sein, wie die Mannheimer Philharmoniker diesen großen Wurf anpacken werden.

Verdis „Rigoletto“ zum krönenden Abschluss

Zum Abschluss wenden sie sich dann im 4. Orchesterkonzert (ähnlich wie in der vorigen Spielzeit) der Oper zu. Als „halbszenische“ Aufführung erklingt am 13. Juni 2027 Giuseppe Verdis „Rigoletto“ im Verbund mit einem hochkarätigen Gesangsensemble, inklusive Chorpartien. Dazu gehören der Bariton Ludovic Tézier in der Titelrolle, der Tenor Liparit Avetisyan als Herzog von Mantua und die Sopranistin Kristina Mkhitaryan als Gilda.

Parallel zu den Orchesterkonzerten veranstalten die Philharmoniker weiterhin ihre Kammermusikreihe „FinestClassics“, jeweils um 20 Uhr in der Aula der Universität Mannheim im Barockschloss – am 14. November 2026 mit der Klavierlegende Arcadi Volodos, am 6. Februar 2027 mit dem Jerusalem Quartet und der Pianistin Olga Zado, am 25. April 2027 mit dem Tenor Dmytro Popov und Olga Zado.

Termine

Orchesterkonzerte I–IV der Mannheimer Philharmoniker am 2. Oktober, 20 Uhr, mit Clara-Jumi Kang (Brahms: Violinkonzert, Beethoven: Sinfonie Nr. 8),

13.12.2026, 20 Uhr, mit Maxim Vengerov (Prokofjew: Violinkonzert Nr. 1, Rimski-Korsakow: Scheherazade),

21.03.2027, 20 Uhr, Philharmoniker solo (Mahler: Sinfonie Nr. 5),

13.06.2027, 20 Uhr, Philharmoniker solo (Verdis „Rigoletto“ halbszenisch mit Soli, u. a. Ludovic Tézier, Liparit Avetisyan und Kristina Mkhitaryan)

Konzerteinführungen ab 19.15 Uhr im Rosengarten Mannheim; Infos, Abonnements und Tickets online https://mannheimer-philharmoniker.de sowie auf https://eventim.de, für die Kammermusikreihe auch auf https://finestclassics.de.

