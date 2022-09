Er war Professor für Physische Geografie und Länderkunde, Rektor der Universität Mannheim und zehn Jahre lang Wissenschaftsminister von Baden-Württemberg: Nun bekam Peter Frankenberg (75) den renommierten Mannheimer Pfennig verliehen.

Der Marchivum-Freundeskreis verleiht diese Ehrung an Persönlichkeiten, die sich auf besondere Weise um die Stadtgeschichte verdient gemacht haben. Ausschlaggebend für diese Auszeichnung ist aber ein Ehrenamt: Seit 2011 ist steht Frankenberg der Heinrich-Vetter-Stiftung vor, die eine umfassende Aufarbeitung der NS-Zeit unterstützt, ohne dabei an Selbstkritik zu sparen.

Seit 1997 wird der Mannheimer Pfennig – eine Erinnerung an die mittelalterliche Münzprägung im 14. Jahrhundert auf der einstigen Zollburg Eichelsheim im heutigen Lindenhof – im Zwei-Jahres-Turnus verliehen. Erster Preisträger war Heinrich Vetter, bekannt für das frühere Kaufhaus, für ein großes Mäzenatentum zur Förderung der Kunst, in unrühmlicher Erinnerung aber auch für seine Rolle in der Zeit der Arisierungen, dem Erwerb jüdischer Immobilien während der Nazi-Diktatur also.

Sein Vermögen hatte Vetter zum Wohle der Allgemeinheit gestiftet, auch um Stellung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu beziehen. 2011, schon unter Frankenbergs Riege, wurden 30.000 Euro in die unabhängige Studie „Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt – Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim“ von Dr. Christiane Fritsche (ebenfalls Pfennig-Preisträgerin) investiert. Darin wird auch die Bereicherung der Kaufmannsfamilie Vetter kritisch beleuchtet.

Familie im Widerstand

„Die Aufarbeitung der NS-Zeit ist mir ein persönliches Anliegen, ganz unabhängig vom Verhalten der Familie Vetter“, erklärte Frankenberg, 1947 in Bad Honnef geboren, in seiner Dankesrede. „Meine Familie hatte sich in der Nazi-Zeit widersetzt, mit gravierenden Folgen für ihre berufliche Karriere. Das macht es für mich heute leichter, als wenn sie mitgemacht hätte“, gestand er. Eine systematische Aufarbeitung habe lange auf sich warten lassen. Umfassende Studien wie die von Fritsche folgten erst viele Jahrzehnte später. „Die Geschichte ist keine Einbahnstraße in immer bessere Verhältnisse, Dinge aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wiederholen sich“, warnte der Geehrte.

In der Politik waren sie Partei-Rivalen. Nun war es der früheren SPD-Landtagsabgeordneten Helen Heberer als Vorsitzende des Marchivum-Freundeskreis vorbehalten, die Laudatio zu halten. „Es waren stürmische politische Zeiten. Uns ist viel gelungen, ohne Schlagzeilen. Auf Sie konnte man sich verlassen, Sie haben Worte in Taten umgesetzt“, sagte sie über den Christdemokraten Frankenberg. 2001 ins Kabinett Teufel eingetreten setzte der Wissenschaftsminister zehn Jahre lang Akzente in der Hochschulpolitik.

Als Stiftungsvorstand unterstützte der frühere Rektor der Universität Mannheim (von 1994 bis 2001) auch viele Projekte des Stadtarchivs. Dazu zählen die stadtgeschichtliche Dauerausstellung „Typisch Mannheim“ oder das NS-Dokumentationszentrum, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll. Mit einem Heft über den Blumepeter zum Beispiel hat die Heinrich-Vetter-Stiftung die Themen Euthanasie und Ausgrenzung kindgerecht vermittelt, erinnerte Heberer.

Beim Festakt im Friedrich-Walter-Saal des Marchivums blickte Frankenberg nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Der Austausch mit Studenten aus Israel oder Flüchtlingen aus Syrien werde von der Heinrich-Vetter-Stiftung unterstützt, erinnerte der habilitierte studierte Botaniker, der 2020 bereits für sein wissenschaftliches Engagement die Leibniz-Medaille verliehen bekommen hat. „Denn Integrationsprojekte sind ein wichtiger Baustein für unsere zukünftige Stadtgesellschaft“, betonte der nunmehr 13. Preisträger des Mannheimer Pfennigs. Doch das soll in diesem Fall laut Stadträtin Heberer eine Glückszahl sein.