Die hübscheste Grafik kann kein Gemälde und die beste Software für Konferenzen kann weder Proben noch Aufführungen am Theater ersetzen. Trotzdem sieht der Schauspiel-Intendant des Mannheimer Nationaltheaters Christian Holtzhauer Chancen, mit dem Publikum in Verbindung zu bleiben, kritisiert aber auch die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen. Das erzählt er in einem neuartigen Format: einem digitalen Podium.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber in Zeiten von Corona zählen Kunst und Kultur nicht als Lebensmittel. Städtische Theater, Opern- und Konzerthäuser oder Museen bleiben geschlossen. Kleine Bühnen wie das Mannheimer Schatzkistl, das Theater Oliv oder der Schifferstadter Club Ebene Eins, an denen Reichtum und Vielfalt der Kulturszene hängen, werden hängen gelassen. Können digitale Konserven und neue Angebote im Internet als Ersatz dienen? Das erste Marketingcafé der Stadt Mannheim ohne Publikum und als Online-Live-Event hat versucht, die kulturelle Handlungsfähigkeit zu beleuchten. Das Ergebnis der Premiere bleibt überschaubar. Nicht zuletzt auch, weil die Sicherung der Existenz von selbstständigen Schauspielern, Orchestermusikern oder Bühnenbildnern keine Rolle spielte.

Das Nachleben ins Netz stellen

Christian Holtzhauer, Intendant des Schauspiels am Nationaltheater Mannheim – via Bildschirm aus seinem Büro zugeschaltet – will mit dem Publikum über soziale Netzwerke in Verbindung bleiben. „Wir zeigen Künstlerinnen im Homeoffice, einen Blick hinter die Kulissen oder Tänzer beim Workout, das Internet ist das Medium der Wahl“, berichtet er über seine Erfahrungen. Ob sich Erlösmodelle mit digitaler Kunst umsetzen lassen? „Da bin ich skeptisch.“

Das Positive der unbefriedigenden Situation für das Nationaltheater sind seiner Meinung nach die neuen Formate, die jetzt entstanden sind. Es sei zu überlegen, ob sein Haus nach der Krise den Onlinekontakt zum potenziellen Publikum ausbauen wolle. „Wir könnten die Vorgeschichten von Inszenierungen und das Nachleben um eine Vorführung ins Netz stellen und so mehr Menschen im deutschsprachigen Raum erreichen“, schaut er voraus. Mit der aktuellen Situation allerdings sei er unzufrieden. Der Mannheimer Intendant glaubt fest daran, dass bei Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften Theater auf Bühnen mit weniger Schauspielern, Solo-Abenden oder bei frei gelassenen Plätzen machbar sei. „Die Sicherheit eines Baumarktes können auch wir herstellen. Das Gläschen Wein nach der Vorstellung und die Umarmung zum Abschied muss für unser Publikum allerdings ausfallen“, meint Holtzhauer.

„Erreichen jetzt mehr Menschen“

Auch für die Geschäftsführerin des Stadtmarketing Mannheim, Karmen Strahonja, ist die Lage ein „wie böser Traum in einer surrealen Zeit“. Wenn sie sonst zur regelmäßigen Veranstaltung rund 80 Gäste persönlich begrüßt, spricht sie jetzt aus dem Homeoffice. Die Interaktion fehle ihr sehr, aber sie habe auch schnell gelernt, Online und Offline zu verknüpfen. Die neue Vernetzung bietet ihrer Ansicht nach die Chance, auf längere Zeit und über Distanz Kontakte zu schaffen und zu halten. „Und wir erreichen jetzt sogar noch mehr Menschen“, erzählt sie weiter. Einmalig sei das Gemeinschaftsgefühl, das die Mannheimer in der Krise zeigen: „Wir nehmen eine andere Normalität wahr und sehen eine Solidarität zwischen allen Bereichen, die früher sehr unwahrscheinlich gewesen wäre“, bilanziert die Marketingchefin gegenüber Talk-Moderator Helge Thomas.

Bei Peter Maffey erprobt

Wie viele Cafés in digitaler Form noch ausgestrahlt werden bis die Krise überwunden ist, weiß natürlich keiner der Gesprächsteilnehmer. Dass eine Onlineveranstaltung dieser Art in nur zwei Wochen auf die Beine gestellt werden kann, hat der Organisator Michel Schenk unter Beweis gestellt. „Jeder kann solche digitalen Tools lernen“, versichert der Inhaber der Firma Epicto aus Edingen-Neckarhausen. „Wir haben dieselbe Technik längst bei Auftritten von Udo Lindenberg oder Peter Maffey genutzt“, erklärt Schenk und betont, dass es sich nicht um „ein virtuelles, sondern um ein Liveformat“ handelt.