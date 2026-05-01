Zum Maimarkt mit Kind und Kegel. Das klingt gut, der Ausflug auf die Megamesse kann zwischen Hüpfburg, Hunger und Hitze aber auch in Stress ausarten. Was dagegen hilft.

Damit der Maimarktausflug kein Stress wird, zieht man besser nicht als ganze Familie, sondern nur als Duo los. Dabei kam man besser auf die Knirpse eingehen, so die Theorie. Ein Papa-Sohn-Ausflug in drei Akten.

Akt 1 – die Vorbereitung

Der Maimarkt-Trip bekommt schon die erste Delle, da ist er noch gar nicht eröffnet. Zuhause im Bett schwärme ich vor: von einer Bobby-Car-Piste, von einem Erdbeerbecher mit Sahne, von Autos und Oldtimern. Die Augen des Kleinen werden groß und leuchten, doch dann: ein Runzeln auf der Stirn. „Gibt’s da auch Rolls Royce?“, fragt er. Mit zwei Jahren! Und, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. „Bestimmt!“, antworte ich nur und wechsele das Thema.

Akt 2 – auf der Messe

Wir sind da! Gleich am Eingang stoße ich auf ein Schild: „Kindergarten, kostenlos für 1 bis 6 Stunden während der Ausstellung. Bitte hier klingeln.“ Okay?! Klingt nicht schlecht, aber dann wäre die Reportage auch schon vorbei. Stattdessen bleiben wir gemeinsam bei den großen Autos kleben. Beziehungsweise, eines ist ganz klein. Der türkisfarbene Topolino von Fiat zieht uns magisch an. Der Blick meines Sohnes aber wandert schnell zu den noch „cooleren“ Gefährten: Jeep, Dodge, die Formen und Marken erkennt er sofort.

„Gehen wir jetzt zum Maimarkt?“, fragt er – und meint wohl die weißen Zelte. Drinnen halten wir es bei dem Gedränge und der sich stauenden Hitze nicht lange aus. Am Miramar-Stand mit Glücksrad und Gummibärchen werden eigene Messe-Kindheitserinnerungen wach. Ein Süßhunger kommt auf. Der Kleine aber will nicht von der Schulter. Ohne abgestaubten Gratis-Naschkram geht’s wieder raus, direkt zur Halle 37: der Spielewelt.

In der Spielewelt

Wir bauen an einer Kugelbahn herum, bekommen eine Fernsteuerung für ein Mini-Auto in die Hand gedrückt: doch der kleine Flitzer verschwindet einfach zwischen Besucherbeinen. Den Bobby-Car-Parcours, das versprochene Highlight, habe ich irgendwie spektakulärer in Erinnerung. Im letzten Jahr noch zu klein, fühlt sich der Junior jetzt schon zu groß für Rutschautos und hat keine Lust. Auch nicht auf die Hüpfburg, wo uns eine genervte Mutter mit zwei Kids entgegenkommt.

Im Games-For-Familys-Zelt wird Spannung und Entspannung für Klein und Groß geboten. Foto: Marco Partner

Auch wir laufen zunächst irgendwie ins Leere: in der Baby- und Kleinkinderwelt in Halle 17 gibt es nichts zum Spielen. Dass da mitten in den Messe-Zelten gekocht oder gestaubsaugt wird, findet der Nachwuchs schon interessanter. „Die Feuerwehr muss kommen!“, ruft er bei einem Grillstand. „Games For Families“ lese ich dann an einem Zelt-Eingang, neugierig gehen wir hinein, und das Suchen ist erstmal vorbei! Gemeinsam sitzen wir auf dem Boden, basteln ein Motorrad (mit Propeller) aus Holz, verlieren uns, sind ganz entspannt und könnten ewig bleiben…

Die Essensfrage

Dann schaue ich auf die Uhr: schon nach 13 Uhr! Wir müssten mal was essen. Also zum bekannten Bratwurststand am Reitstadion. Mit Pommes und Currywurst fläzen wir uns auf einen schattigen Teil der grünen Wiese – und ich muss gestehen: das schönste am Maimarktbummel sind eigentlich die Pausen. Dann kann der Kleine selbst auf Erkundungstour gehen, mit Stock und Steinchen spielen – und ich denke mir: wären wir doch einfach in den Wald gegangen. Selbst das Wickeln meines Zweijährigen wird zum Naturspiel. Der Halbnackte zupft auf dem Rücken liegend Grashalme und Löwenzahn raus und bewirft mich damit. „Blumen für Pörby“, rufen wir beide und raufen uns. Keine Ahnung, woher der Name kommt.

Die Kugelbahn in Halle 37 lockt Kleinkinder als erstes an. Foto: Marco Partner

Die späte Mittagssonne knallt. Der Kleine wird müde. Der Maimarktbecher aber ist einfach ein Muss. Auf dem Weg dahin verfolgt mich jemand. „Halt! Ihr könnt doch noch am Glücksrad drehen“, sagt er freundlich. Das machen wir, und gewinnen: einen rosa Oktopus. Der Name ist klar: „Pöööörby!“, ruft der kleine Mann auf meinen Schultern, hält sein Plüschtier fest, lässt ihn nicht mehr los, auch nicht beim Erdbeeren essen. Auf dem Nachhauseweg ratzt er sofort ein.

Akt 3 – wieder daheim

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Rad in den Wald. „Wann gehen wir wieder zum Maimarkt?“, fragt mein Sohn mit schmollendem Mund. „Bald!“, verspreche ich, versuche wieder das Thema zu wechseln, und bekomme selbst wieder Lust. Denn ob es auf der Messe einen Rolls Royce gibt, wissen wir noch immer nicht.