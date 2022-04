In den Mannheimer Krankenhäusern sind ab Dienstag wieder Patientenbesuche möglich. Nach dem Rückgang der Coronavirus-Infektionen nutzen das Universitätsklinikum, das Theresienkrankenhaus und das Diako damit die aktuellen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, um diese Lockerung zu ermöglichen, heißt es vom Krankenhausträger BBT. Es gelten folgende Regeln: Patienten auf Normalstation können ab dem sechsten Tag ihres Klinikaufenthalts täglich zwischen 13 und 19 Uhr einen maximal zweistündigen Besuch empfangen. Dabei soll möglichst immer derselbe Besucher kommen. Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Besucher müssen zudem negativ getestet sein. In besonderen Fällen sind in Absprache mit der Stationsleitung spezielle Besuchsregelungen möglich, etwa für werdende Väter, Eltern von erkrankten Kindern oder für Angehörige sterbender oder schwerstkranker Patienten.