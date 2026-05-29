Ziel der Attacke ist ein Dienstleister, der Abrechnungen für Krankenhäuser abwickelt. Die Kriminellen greifen auf sensible Daten zu. Patienten des Klinikums bekommen Post.

Bei einem Cyberangriff sind Daten von 3000 Patienten des Mannheimer Universitätsklinikums gestohlen worden. Ziel der Attacke war der externe Dienstleister Unimed. Bundesweit waren über das saarländische Unternehmen, das Abrechnungsleistungen für privatversicherte sowie selbstzahlende Patienten erbringt, Zehntausende Patientendaten von Unikliniken und anderen Krankenhäusern erbeutet worden. Kliniken schreiben oft nicht selbst Rechnungen an Patienten, sondern lassen dies durch Firmen wie Unimed erledigen. Den Tätern sind personenbezogene Daten wie Namen, Adressen, aber auch Informationen zum Gesundheitszustand in die Hände gefallen.

Ein Sprecher des Mannheimer Klinikums bestätigte den Datenschutzvorfall gegenüber der RHEINPFALZ. Fragen wollte dieser nicht beantworten, stattdessen verwies er auf eine Mitteilung, die das Krankenhaus auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Darin heißt es, dass der Angriff ausschließlich den externen Dienstleister und nicht das Uniklinikum selbst betroffen habe. Nach aktuellem Stand seien Patientinnen und Patienten mit privater oder privater Zusatz-Versicherung betroffen: Von rund 3000 Patienten seien sogenannte Stammdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse entwendet worden. In einem Fall seien auch sensible Finanzdaten wie die Kontonummer betroffen.

Klinikum äußert Bedauern

Genauere Informationen über den Inhalt der abgeflossenen Datensätze hat das Mannheimer Universitätsklinikum bei dem Dienstleister „mit höchster Priorität angefordert“. Außerdem werde man Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten. Der Cyberangriff erfolgte nach den bisherigen Erkenntnissen offenbar Mitte April. Das Mannheimer Krankenhaus stoppte nach eigenen Angaben unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls die Datenübertragung an den Dienstleister und informierte den baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten. Über das konkrete Ausmaß des Vorfalls sei die Klinik erst am 18. Mai informiert worden. Unimed beteuert alle Informationspflichten eingehalten und bereits einen Tag nach Identifizierung des Cyberangriffs Mitte April erste identifizierte Kunden informiert zu haben.

Cyberangriffe nehmen nicht nur in Deutschland zu. Foto: Sina Schuldt/dpa

Das Klinikum beteuert, dass die Patientenversorgung und klinische Systeme zu keinem Zeitpunkt von der Attacke beeinträchtigt gewesen seien. Alle betroffenen Patienten sollen per Brief angeschrieben und über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden. „Ein Angriff auf Gesundheitsdaten wiegt besonders schwer, sowohl für die einzelnen persönlich Betroffenen als auch für das Gesundheitswesen insgesamt. Das Universitätsklinikum Mannheim ist sich der besonderen Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten bewusst und bedauert diesen kriminellen Vorfall außerordentlich sowie alle Unannehmlichkeiten, die dadurch für die Betroffenen entstehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Klinikum in LU nicht betroffen

Das Klinikum in Ludwigshafen ist von dem Cyberangriff nicht betroffen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Dafür aber das Universitätsklinikum Heidelberg. Dort sollen Stammdaten von rund 11.000 Patienten gestohlen worden sein. In rund 2700 Fällen seien „aller Wahrscheinlichkeit nach zudem Rechnungsdaten entwendet“ worden, wie das Krankenhaus auf seiner Internetseite mitteilt. Daraus könnten Informationen zu Diagnose und Behandlungsart hervorgehen. In 34 Fällen seien auch Kontodaten betroffen, heißt es weiter.

Der saarländische Dienstleister selbst teilte mit, dass der Angriff auf die Verschlüsselung des Unimed-Systems gezielt habe, was allerdings nicht gelungen sei. Nachdem Unimed von der Cyberattacke erfahren habe, seien die Datenschnittstellen zu seinen Kunden getrennt und der Vorfall den zuständigen Behörden sowie der Polizei gemeldet worden. Zusammen mit Experten sei das System nach dem Angriff abgesichert worden. Alle Systeme seien mittlerweile wieder voll funktionsfähig und arbeiteten im Regelbetrieb. Weitere Fragen der RHEINPFALZ wollte das Unternehmen, das auch einen Standort in Kaiserslautern hat, nicht beantworten.

Was Experten raten

Experten raten Betroffenen in solchen Fällen, E-Mails oder Anrufe kritisch zu prüfen. Die Kriminellen versuchten häufig, ihre Opfer unter Druck zu setzen und zu vorschnellen Handlungen zu überreden. Gebe es Zweifel, sei es sinnvoll, sich mit der jeweiligen Klinik in Verbindung zu setzen. Cyberkriminelle verkaufen erbeutete Daten häufig im Darknet, einem Teil des Internets, der nicht über normale Suchmaschinen wie Google erreichbar ist und spezielle Software benötigt, um darauf zuzugreifen. Das Darknet selbst ist zwar nicht illegal, aber es tummeln sich dort viele Kriminelle. Vor mehr als einem halben Jahr war die Ludwigshafener Stadtverwaltung Ziel eines Cyberangriffs.