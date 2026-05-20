An der Johanniskirche im Mannheimer Lindenhof haben umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen.Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten bis 2027 umgesetzt werden.

Im ersten Abschnitt in diesem Jahr werden nach weiteren Angaben der Evangelische Kirche Mannheim Dach und Fassade des neoromanischen Gebäudes instandgesetzt. Hintergrund sind unter anderem Schäden am Dach. Nach Angaben der Gemeinde kam es bei Regen mehrfach zu Wassereintritt im Kirchenraum. Im kommenden Jahr sollen dann die Raumschale renoviert und die Veranstaltungstechnik modernisiert werden.

Orgelpfeifen ausgelagert

Die Johanniskirche gehört zu den zwölf Kirchen im Stadtgebiet, in die die Evangelische Kirche Mannheim investiert. Auch die Orgel mit ihren 41 Registern soll saniert werden. Die Pfeifen des Instruments wurden wegen der Arbeiten bereits ausgelagert.

Pfarrerin Susanne Komorowski zeigt sich erleichtert über den Beginn der Arbeiten. Die Johanniskirche sei ein wichtiger Treffpunkt im Stadtteil und solle auch künftig für Gottesdienste, Kirchenmusik und Veranstaltungen genutzt werden. Genannt wurden unter anderem das ökumenische Osterfeuer, der Adventsmarkt sowie das Format „Yoga Chapel“.

Trotz der Bauarbeiten bleibt die Kirche geöffnet. Gottesdienste finden weiterhin im Kirchenraum statt. Wegen des Baugerüsts ist der Zugang allerdings verändert und entsprechend ausgeschildert. Auch Veranstaltungen im Souterrain der Kirche sollen unverändert weiterlaufen. Dort gibt es verschiedene Angebote von „Kirche im Quartier“.