Das Mannheimer Veranstaltungshaus Capitol rechnet nicht damit, in diesem Sommer noch einmal seine Türen zu öffnen. Frühestens für September plant Geschäftsführer Thorsten Riehle ein Eröffnungskonzert von „Sascha im Quadrat“. Denn selbst falls ab Mai kleine Kultur-Institutionen den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, dann wird das nur unter Auflagen möglich werden. „Abstandsregeln sind für uns aber kaum durchführbar, denn Livekultur erlebt man nur in der Gemeinschaft“, sagt der Capitol-Geschäftsführer. Eine Rückkehr zur Normalität im September sei allerdings auch noch nicht absehbar, und ob dieser Termin wirklich zu halten ist, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. „Dennoch werden wir nicht aufgeben. Da wir überdurchschnittlich viele Veranstaltungen in die zweite Jahreshälfte verschieben mussten, ist der Spielplan voll“, sagt Riehle. Bis auf Weiteres wird das Capitol jeden Samstag um 18 Uhr das #Rockt zu-Hause-Benefizkonzert aus dem menschenleeren Konzertsaal online über www.capitol-mannheim.de übertragen und Spenden für Künstler sammeln.