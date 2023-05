Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Stefan Kassner in seiner Mannheimer Arztpraxis aus dem Fenster schaut, sieht er den Wasserturm, den Rosengarten, die Kunsthalle. Diesen Blick gibt der 42-Jährige nun auf. Und seine bisherige Existenz gleich mit.

Kaum hat man die HNO-Praxis im obersten Stockwerk eines Gebäudes am Ende (oder am Beginn) der Planken betreten, wuselt auch schon ein quirliger kleiner Hund um die eigenen Beine herum. Goliath ist der Name