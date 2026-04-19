Im Umweltausschuss äußerte sich die Bürgermeisterin zum Thema der Kommunalen Wärmeplanung. Die Wärmeakademie spielt beim Fortschritt eine große Rolle.

Um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu verringern, hat das Land Baden-Württemberg für alle Städte und Gemeinden eine Verpflichtung zur „Kommunalen Wärmeplanung“ (KWP) auf den Weg gebracht. Das Ziel ist, bis 2040 die gesamte Wärmeversorgung klimaneutral auf erneuerbare Energien umzustellen. Wie die Stadtverwaltung Mannheim auf Anfrage der CDU im Gemeinderat einräumt, kommt die energetische Sanierung von Gebäuden aber zu langsam voran.

In der Anfrage vom Dezember 2025 hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat Auskunft von der Stadtverwaltung verlangt, inwieweit die in der Mannheimer KWP formulierten Ziele überhaupt realistisch umsetzbar seien und was für Folgen eine Verfehlung hätte. Die Ziele seien ambitioniert und nur erreichbar, wenn die im Plan hinterlegten Annahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudebestands, zur Reduktion des spezifischen Fernwärmeverbrauchs sowie zum Ausbau der Fernwärmenetze in der Praxis realistisch umgesetzt werden könnten, mahnte die CDU. Die Wärmeplanung in Mannheim gehe davon aus, dass der Endenergieverbrauch im Wärmesektor zwischen 2020 und 2040 nahezu halbiert und der Fernwärme-Endenergieverbrauchs pro Haushalt um rund 20 Prozent bis 2040 reduziert werden könne. Mit welchen Maßnahmen die Stadt dies erreichen wolle und welche Sanierungsrate pro Jahr in der Modellrechnung zugrundegelegt sei, wurde kritisch nachgefragt.

Förderprogramm wieder da

Notwendig für die Umsetzung seien neben der Bereitschaft und vorhandenen finanziellen Ressourcen privater Hauseigentümer zur Umrüstung ihrer Heizungsanlagen auch entsprechend große Kapazitäten qualifizierter Handwerksbetriebe sowie von Planungs- und Ingenieurbüros. In ihrer mündlichen Stellungnahme zur CDU-Anfrage in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses schickte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) voraus, dass die Wärmeplanung von Prognosen gemäß den Vorgaben des Landes ausgehe. „Wir sind nicht ganz so weit, wie wir gerne wären“, räumte sie ein. Wie die Stadtverwaltung in ihrer schriftlichen Antwort auf die Anfrage angab, habe sie selbst keine Daten über die Sanierungsquote in der Stadt. Der „Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle“ gehe bundesweit von einer Sanierungsquote von rund 0,7 Prozent des Gebäudebestands im Jahr 2024 aus, etwas weniger als in den Vorjahren.

„Wir sind froh, dass ein Förderprogramm des Bundes bis 2023 nun seit November 2025 wieder aktiviert wurde. Mannheim hat sofort einen Antrag gestellt und die Zusage erhalten“, sagte Pretzell. Die Gebäudesanierungen seien von 2012 bis zur Einstellung der Förderung 2023 in den Stadtteilen Käfertal, Friedrichsfeld, Gartenstadt und Neckarstadt-West auf bis zu 2,8 Prozent jährlich gestiegen. Mit Neuauflage des Förderprogrammes solle nun die Entwicklung in Sandhofen vorangebracht werden, kündigte die Umweltbürgermeisterin an.

Handwerk auf gutem Weg

Bei der Frage der CDU zu den vorhandenen Kapazitäten im Handwerk zeigte sie sich optimistisch. „Es gibt ein erfreulich hohes Interesse an einer Ausbildung in diesen Berufen“, sagte Pretzell und stellte auch ein großes Interesse von privaten Hausbesitzern an Informationen zum Thema Wärmepumpe fest, das dank der hohen Energiepreise doppelt so hoch ausfalle wie im Vorjahr. „Die Mannheimer Wärmeakademie ist ein absolutes Erfolgsmodell“, betonte Pretzell. Hier seien Handwerksinnungen ebenso aktiv beteiligt wie die MVV. Um das Netzwerk weiter zu festigen, solle eine Vereinsgründung auf dem kommenden Maimarkt stattfinden, kündigte sie an. Es gebe bundesweite Nachfragen nach dem Mannheimer Modell.

Wie Georg Pins, Leiter des städtischen Bereichs Klima und Umwelt hinzufügte, seien die Akteure der Wärmeakademie bereits gut zusammengewachsen und besäßen ein hohes Niveau, um den Bürgern bestmögliche Lösungen zu bieten. Bereits mehr als 100 Betriebe seien geschult worden. Angeboten würden dabei mehrere Stufen der Fortbildung. Wie Pretzell auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Wilken Mampel zum Thema Wärmepumpen bestätigte, „sind die Stromnetze der größte Flaschenhals“. Die MVV sei dabei, den konkreten Ausbaubedarf zu identifizieren. „Die Wärmeplanung kommt gut voran“, zeigte sich Pretzell insgesamt zufrieden. Folgen einer möglichen Verfehlung der Ziele waren allerdings kein Thema im Gemeinderat.