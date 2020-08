Der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung findet nach Angaben der Ludwigshafener Stadtverwaltung am 10. September statt. An den deutschlandweiten Probewarnungen durch Sirenen sowie durch die Warn-Apps Katwarn und Nina beteiligen sich die Nachbarstädte Mannheim und Ludwigshafen in enger Zusammenarbeit. Ab sofort weisen beide Städte auf dieses Ereignis hin. In den sozialen Netzwerken können sich Bürger unter dem Hashtag #Warntag2020 informieren.

Die Nachbarstädte werden den Warntag am 10. September mit einer gemeinsamen Veranstaltung in Mannheim begehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird dann um 11 Uhr eine Probewarnung an alle angeschlossenen Multiplikatoren wie beispielsweise App-Server und Rundfunksender schicken. Über deren Verteiler wird die Probewarnung dann deutschlandweit die Warn-Apps auf den Smartphones der Bürger erreichen.

Städte ziehen an einem Strang

Parallel dazu werden die Städte Mannheim und Ludwigshafen ihre Sirenen auslösen, welche die Bevölkerung auch bei Großschadenslagen warnen. Schon wegen der räumlichen Nähe zueinander ziehen Mannheim und Ludwigshafen den weiteren Angaben nach seit Jahrzehnten an einem Strang, um den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz in dem Ballungsgebiet weiter zu optimieren. Denn je mehr Menschen von den verfügbaren Informationsangeboten wissen und diese nutzen, desto besser können sie sich selbst schützen und im Fall einer Bedrohung angemessen handeln, meint die Verwaltung.

Die Innenministerkonferenz hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass der bundesweite Warntag ab dem Jahr 2020 künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet.