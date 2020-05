Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr Täter versucht, einen Geldautomaten der Commerzbank-Filiale in der Friedrichstraße in Mannheim-Neckarau aufzusprengen. Laut Polizei hatten die Täter hatten bereits Vorbereitungen an dem Automaten getroffen, wurden aber bei der Tat gestört. Daraufhin flüchteten sie sie in einem dunklen Wagen. Zur Sprengung des Geldautomaten kam es nicht. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zur Tat oder den etwa 180 Zentimeter großen und dunkel gekleideten Tätern geben können. Die Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 entgegen.