Seit zehn Jahren trägt Mannheim den Titel „Fairtrade-Town“. Dieses Jubiläum feiern der Steuerungskreis Fairtrade, der Verein Eine-Welt-Forum und die Stadt Mannheim am Samstag, 24. September, zwischen 15 und 17 Uhr, auf den Kapuzinerplanken.

Rund um die Kaffeetafel erwarten Besucher Mitmachaktionen und Informationen zum Fairen Handel. „Das mit der Bürgerschaft entwickelte Leitbild Mannheim 2030, das die UN-Nachhaltigkeitsziele auf die Stadt fokussiert, sieht vor, dass Mannheim Vorbild ist für die internationale Zusammenarbeit“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Die erneute Verleihung des Fairtrade-Titels erinnere an diese Verpflichtung. Fairtrade-Towns fördern gezielt den Fairen Handel auf kommunaler Ebene. Sie setzen sich ein für sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Arbeits- und Lebensbedingungen.

Mit dem Hashtag Botschaft #MannheimFAIRändern soll das zehnte Jubiläum dazu genutzt werden, um das Engagement von Stadt, Bürgerschaft und Initiativen sichtbar zu machen. Persönlichkeiten und Aktive aus Mannheim machen die Vielfalt des Engagements für den Fairen Handel in der Stadt sichtbar.

Wem gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne weltweit wichtig sind, ist dazu aufgerufen, sich mit dem Hashtag #MannheimFAIRändern fotografieren zu lassen und ein Statement zum Fairen Handel zu posten. Gelegenheit dazu gibt es während der Fairen Woche bei zahlreichen Veranstaltungen, etwa am 17. September beim Parking Day, am 24. September beim Fairtrade-Town-Jubiläum oder beim interkulturellen-interreligiösen Friedensfest am 03. Oktober.

Noch Fragen?



Infos und Programmheft mit allen Veranstaltungen der Fairen Woche vom 16. September bis 12.10. Oktober unter www.mannheim.de/fairtrade und www.facebook.com/eineweltforum