Der „Fight Day Mannheim“ steigt am 30. Mai in der GBG-Halle. Rund 125 Teilnehmer haben sich angemeldet. Der Fokus liegt dabei auf den Nachwuchsathleten.

Am 30. Mai heißt es wieder „Ring frei“ für Muay Thai und K1 in der GBG-Halle in Mannheim. Die Veranstaltung „Fight Day Mannheim“ gibt Kämpferinnen und Kämpfer der Kampfsportvereine aus der Rhein-Neckar-Region eine Bühne. In zwei Ringen werden an diesem Tag Wettkämpfe im IFMA Amateur Muay Thai sowie im WAKO K1 ausgetragen. Ausrichter ist der Verein Thai-Bombs Mannheim, die Organisation übernimmt die Sportschule Hanuman UG.

Aktuell haben sich laut Veranstalter rund 125 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland für den Wettkampf angemeldet. Allein der ausrichtende Verein Thai-Bombs Mannheim schickt 20 Athletinnen und Athleten ins Rennen. Das Organisationsteam um Michael Damboer und Lejla Galijasevic rechnet mit etwa 40 Kämpfen insgesamt. Der Fokus der Veranstaltung liegt insbesondere auf dem Nachwuchs: Der Großteil der Starter verfügt über lediglich null bis vier Kampferfahrungen. Trotz des hohen Anteils an Rookies und Newcomern dürfen sich die Besucher laut Veranstalter „auf spektakuläre und spannende Begegnungen freuen“.

Der Einlass in die GBG Halle (August- Kuhn Straße 35, Mannheim) startet um 15 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 16 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf über Reservix für 15 Euro erhältlich, an der Tageskasse kosten diese 20 Euro.