Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sind am frühen Freitagmorgen in Mannheim-Käfertal in mehrere Autos eingebrochen. Außerdem haben sie versucht, mehrer Motorroller zu stehlen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge das Duo gegen 2.30 Uhr, wie es in der Lemaitrestraße an geparkten Fahrzeugen rüttelten. Zudem will er gesehen haben, dass sich eine Person in einem Opel Corsa zu schaffen machte. An Garagenplätzen eines nahegelegenen Anwesens sollen die beiden Jugendlichen danach an mehreren Motorrollern die Verkleidung entfernt und versucht haben, die Zweiräder kurzzuschließen.

Beide Täter wurden gefasst

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass aus den Fahrzeugen Navigationsgeräte, Starthilfekabel, Verbandskästen und ein Lasermessgerät gestohlen worden waren. Zudem beschmierten die Täter die Seitenscheibe des Corsa mit wasserfestem Filzstift. Noch während der Anzeigenaufnahme ging die Meldung ein, dass unweit des Tatorts ein 16-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Rollerdiebstahl von einem Geschädigten festgehalten werde. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte in der Waldstraße einen 15-jährigen Jugendlichen fest, bei dem es sich um den zweiten Tatverdächtigen handelt. Beide Jugendliche hatten wasserfeste Filzstifte bei sich. Zudem wurden bei ihnen neben Parfüm und einer Silberkette auch ein Taschenmesser und eine Zange gefunden. Gegen sie wird nun wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.