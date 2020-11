In keiner anderen Stadt in Deutschland werden so viele Grundschulkinder im Unterricht in Gewalt-, Sucht- sowie Gesundheitsthemen aufgeklärt wie in Mannheim. Seit 2003 werden in dem Projekt „Klasse 2000“ der Organisation Lions kontinuierlich Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse Gesundheitskompetenz altersgerecht beigebracht. Die Themen reichen von Ernährung, Bewegung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien Konfliktlösung und dem Nein-Sagen zu Rauchen und Alkohol. Im Schuljahr 2019/20 beteiligten sich in Mannheim 30 Grundschulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit 304 Klassen und über 7000 Kindern an „Klasse 2000“. 1 Million Euro sind seit dieser Zeit für die Gesundheit von Mannheimer Grundschulkindern investiert worden. „Ein afrikanisches Sprichwort sagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind aufzuziehen. In Mannheim beteiligt sich die ganze Stadt daran, unsere Kinder beim gesunden Aufwachsen zu unterstützen: die Stadt Mannheim, das Schulamt, die Grundschulen, Lehrkräfte und Gesundheitsförderinnen, Lions Clubs, Firmen, Stiftungen, Krankenkassen und viele weitere Menschen und Institutionen“, sagt Peter Marysko, Klasse-2000-Beauftragter der Mannheimer Lions.